В Уфе закрываются мобильные пункты вакцинации

В частности, пункты вакцинации закроются в Конгресс-холле «Торатау», лайф-стайл центре «Башкирия» и в торговом центре «Планета». В связи с тем, что в пункты обращаются всё меньше человек, было принято решение распределить врачей и медсестёр по медицинским учреждениям.