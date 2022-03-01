В Уфе закрываются мобильные пункты вакцинации

В Уфе закроют мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
В частности, пункты вакцинации закроются в Конгресс-холле «Торатау», лайф-стайл центре «Башкирия» и в торговом центре «Планета». В связи с тем, что в пункты обращаются всё меньше человек, было принято решение распределить врачей и медсестёр по медицинским учреждениям.
Все желающие привиться могут пройти вакцинацию в поликлиниках. Для удобства горожане могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуги, по единому телефону кол-центра 112 или через регистратуру поликлиники.