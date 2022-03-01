В Башкирии автомобиль пролетел несколько метров, пытаясь не попасть под поезд

В Учалинском районе зафиксирована серьёзная авария. Автовладелец попытался проскочить железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах хорошо заметно, как железную дорогу из-за приближающегося поезда закрывает шлагбаум. 37-летний водитель на «Опель Корса» попытался проехать, но врезался и подлетел на несколько метров в воздухе.
В аварии пострадала 37-летняя пассажирка – сожительница водителя. Сам виновник ДТП с места происшествия скрылся. Мужчину объявили в розыск.
Фото и видео: vk.com/uchaly_govorit