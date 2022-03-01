В Башкирии автомобиль пролетел несколько метров, пытаясь не попасть под поезд

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах хорошо заметно, как железную дорогу из-за приближающегося поезда закрывает шлагбаум. 37-летний водитель на «Опель Корса» попытался проехать, но врезался и подлетел на несколько метров в воздухе.