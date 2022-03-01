В Башкирии стартовала неделя института «Детство равных возможностей»

Детство равных возможностей. В Уфе открылась неделя института коррекционной педагогики. В течение пяти дней специалисты в области разных проблем в развитии проведут семинары не только для педагогов, но и родителей воспитывающих особенных детей. В программе посещение школ, детсадов и центров дистанционного образования.

Она научит детей не только читать, но и считать. Даже если ребёнок отстаёт от своих сверстников в развитии. Учитель начальных классов Расима Мазинова – один из самых опытных педагогов. За 14 лет работы в уфимской коррекционной школе-интернате №13 для себя уяснила главное правило – к особенным детям и подход должен быть особенным.

Есть своя специфика. У них нарушено внимание, у них помимо нарушений опорно-двигательных есть нарушения зрения, есть нарушения слуха. Конечно, мы это при составлении своей программы учитываем и на это обращаем внимание в первую очередь. Расима Мазинова, учитель начальных классов

В 13-й школе-интернате обучается 187 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего же в республике действует 36 коррекционных школ, в которых знания получают свыше пяти тысяч ребятишек. Башкортостан при этом является одним из образцовых регионов в плане развития системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявила директор института коррекционной педагогики Татьяна Соловьева. Она как раз приехала в Уфу для участия в форуме «Детство равных возможностей».

Мы приехали сюда с большой программой. Сюда приехали специалисты в области разных проблем в развитии и проблем слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, аутизма. Часть наших коллег из института будут работать с нами онлайн. Все мероприятия будут транслироваться. Татьяна Соловьёва, директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования

Целая неделя детства равных возможностей. И проходит она впервые в России. В ближайшие дни специалисты института коррекционной педагогики планируют посетить школы, детские сады и центры дистанционного образования, работающие с особенными детьми. Помимо этого, в Башкортостане активно развивается инклюзивное образование.

В республике утверждено постановление правительства – концепция инклюзивного образования. В этом направлении у нас есть определенные достижения, поэтому мы вот эту неделю детства равных возможностей считаем большой честью и большой поддержкой для наших педагогов, родителей и детей. Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан