В Башкирии стартовала неделя института «Детство равных возможностей»

Детство равных возможностей. В Уфе открылась неделя института коррекционной педагогики. В течение пяти дней специалисты в области разных проблем в развитии проведут семинары не только для педагогов, но и родителей воспитывающих особенных детей. В программе посещение школ, детсадов и центров дистанционного образования.
Она научит детей не только читать, но и считать. Даже если ребёнок отстаёт от своих сверстников в развитии. Учитель начальных классов Расима Мазинова – один из самых опытных педагогов. За 14 лет работы в уфимской коррекционной школе-интернате №13 для себя уяснила главное правило – к особенным детям и подход должен быть особенным.
В 13-й школе-интернате обучается 187 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего же в республике действует 36 коррекционных школ, в которых знания получают свыше пяти тысяч ребятишек. Башкортостан при этом является одним из образцовых регионов в плане развития системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявила директор института коррекционной педагогики Татьяна Соловьева. Она как раз приехала в Уфу для участия в форуме «Детство равных возможностей».
Целая неделя детства равных возможностей. И проходит она впервые в России. В ближайшие дни специалисты института коррекционной педагогики планируют посетить школы, детские сады и центры дистанционного образования, работающие с особенными детьми. Помимо этого, в Башкортостане активно развивается инклюзивное образование.
1 марта сотрудники Института коррекционной педагогики посетят ряд образовательных учреждений, а также примут участие в профессионально-экспертных сессиях, где будут обсуждаться не только вопросы, связанные с обучением особенных детей, но и консультированием их родителей.