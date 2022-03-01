В Уфе иномарка перевернулась на крышу: пассажир погиб

Сегодня, 1 марта, в Уфе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД.
Около девяти часов утра в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и Мусы Джалиля столкнулись «Сузуки» и «Рено Логан», которые двигались в попутном направлении. Из-за сильного удара последнее авто наехало на электроопору – машина перевернулась на крышу.
В аварии скончался 40-летний пассажир «Рено». Водитель иномарки был госпитализирован. Вытащить пострадавших удалось лишь спасателям, которые перерезали двери перевернувшегося авто.
Фото: ГИБДД РБ.