В Уфе иномарка перевернулась на крышу: пассажир погиб

Около девяти часов утра в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и Мусы Джалиля столкнулись «Сузуки» и «Рено Логан», которые двигались в попутном направлении. Из-за сильного удара последнее авто наехало на электроопору – машина перевернулась на крышу.