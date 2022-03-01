Стало известно, сколько туристов из Башкирии находятся за границей

Жителям Башкирии порекомендовали держать связь с туроператором или перевозчиком, а также зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник». Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. Туристы из Башкирии также могут обратиться в ситуационный центр по телефону 8 347 218 19 19 (с 08:00 до 20:00 по Уфе).