Стало известно, сколько туристов из Башкирии находятся за границей

Госкомитет Башкирии по туризму сообщил, сколько туристов из республики находятся за границей.
За рубежом находятся более 1,8 тысяч туристов. Однако в это число не входят самостоятельные путешественники, которые также нуждаются в транспортировке домой. Туристы из Башкирии находятся в основном в Египте, Турции и Доминикане.
Жителям Башкирии порекомендовали держать связь с туроператором или перевозчиком, а также зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник». Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. Туристы из Башкирии также могут обратиться в ситуационный центр по телефону 8 347 218 19 19 (с 08:00 до 20:00 по Уфе).