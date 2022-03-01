В Уфе два пешехода попали под колёса авто

Накануне, 28 февраля, в Уфе зафиксировали две аварии с участием пешеходов. ГИБДД региона сообщило подробности инцидента.

На улице Ферина под колёса «Лады Гранта», которой управлял 24-летний водитель, попал 37-летний местный житель. Мужчина пересекал проезжую часть по «зебре». Как сообщается, водитель не успел нажать на педаль тормоза. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Наезд на пешехода также произошёл на улице Энтузиастов. 34-летний житель Уфы на «Форд С-Макс» совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.