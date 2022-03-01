В Башкирии осудили за взятки двух инспекторов ГИБДД

В Октябрьском осудили двух инспекторов ГИБДД за взятки и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установило следствие, на протяжении четырёх месяцев полицейские вносили в базу ложные сведения об установке газобаллонного оборудования на четырёх машинах. По факту никаких баллонов установлено не было. При этом владельцам авто это помогало снизить транспортный налог. Инспекторам было выплачено 29 тысяч рублей в качестве взятки.