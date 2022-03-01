В Башкирии пьяный мужчина избил и пытался придушить соседского мальчика

Как сообщает следствие, мама мальчика попросила его друга сбегать к ним домой, чтобы проверить сына. Она беспокоилась за ребёнка, так как в квартире находился её пьяный сожитель. Мальчик постучался в дверь друга, но открыл ему отчим, который сразу налетел на него с кулаками. Мужчина начал избивать ребёнка, душить и угрожать ему убийством.