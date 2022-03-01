В Башкирии пьяный мужчина избил и пытался придушить соседского мальчика

В Октябрьском перед судом предстанет 36-летний мужчина, которого обвинили в избиении соседского мальчика. Горожанин угрожал ребёнку убийством.
Как сообщает следствие, мама мальчика попросила его друга сбегать к ним домой, чтобы проверить сына. Она беспокоилась за ребёнка, так как в квартире находился её пьяный сожитель. Мальчик постучался в дверь друга, но открыл ему отчим, который сразу налетел на него с кулаками. Мужчина начал избивать ребёнка, душить и угрожать ему убийством.
К счастью, крики ребёнка услышала мама мальчика, которая остановила нападение. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а мама ребёнка обратилась в полицию. Свои действия мужчина оправдал тем, что долго не пил, сорвался и перестал контролировать свои действия под воздействием алкоголя.