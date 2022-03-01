Эксперт рассказал, как жителям Башкирии обезопасить свои накопления

При наличии более масштабной «финансовой подушки» в разных валютах, можно инвестировать средства в криптовалюту, редкие металлы, недвижимость и другие материальные активы. Но главное – не вкладывать деньги в какие-либо сомнительные схемы, гарантирующие быстрый доход. Ведь время перемен всегда было для мошенников «мутной рекой, в которой можно ловить рыбу», считает эксперт.