Эксперт рассказал, как жителям Башкирии обезопасить свои накопления

Эксперты рассказали, как жителям обезопасить свои накопления. Тем людям, чьи накопления сформированы для оплаты текущих потребительских нужд, лучше сохранять их на банковских счетах в рублевом эквиваленте. По словам юриста Валерия Шарипова, вклады защищает гарантия АСВ.

При наличии более масштабной «финансовой подушки» в разных валютах, можно инвестировать средства в криптовалюту, редкие металлы, недвижимость и другие материальные активы. Но главное – не вкладывать деньги в какие-либо сомнительные схемы, гарантирующие быстрый доход. Ведь время перемен всегда было для мошенников «мутной рекой, в которой можно ловить рыбу», считает эксперт.

С принятием закона о страховании банковских вкладов, которые мой учитель принимал непосредственное участие, все вклады граждан были застрахованы государственной корпорацией. То есть государство несет непосредственное обязательство.

Валерий Шарипов, юрист в финансовой сфере, эксперт рынка ценных бумаг
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