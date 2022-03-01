Бизнес-шерифы и программы поддержки: как в Башкирии помогают малому бизнесу

Несмотря на сложное экономическое положение в связи с коронавирусом, предприниматели Бижбулякского района развиваются и занимают новые ниши малого бизнеса. Помогает им в этом бизнес-шериф и программы поддержки, благодаря которым можно вернуть часть вложенных средств.
Хотя оборудование новое и современное, хлеб пекут по старинным рецептам. Поэтому, попав в пекарню, словно переносишься в детство и чувствуешь тот самый аромат, когда в деревенской печке бабушка пекла хлеб и пирожки.
Ставка, сделанная на хлеб как у бабушки, сыграла. Уже утром с открытием пекарни от клиентов нет отбоя. Приезжают даже из соседних населенных пунктов. И чтобы хлебобулочных изделий хватило на всех, работают сотрудники в две смены.
Найля Файзуллина предприниматель со стажем, уже имеет популярное в райцентре кафе и гостиницу. Но во время пандемии бизнес простаивал. Решила перейти на изготовление полуфабрикатов, потом и вовсе рискнула открыть пекарню. Муж идею поддержал. Район тоже не остался в стороне.
Благодаря поддержке района в прошлом году в муниципалитете было образовано почти 100 новых объектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день общее количество составляет 433 субъекта. А это не только налоги в районный бюджет, но и рабочие места для жителей. При этом бизнес потенциал далеко не исчерпан.
Районные и республиканские меры поддержки предпринимателей позволили даже в пандемию сохранить малый бизнес, никто не закрылся. А бизнес-шериф уже ищет новые проекты для реализации. Планы обсуждаются на еженедельном «Предпринимательском часе» в местной администрации. На одном из них Найля Файзуллина предложила создать организованный речной сплав. Развитие туризма – одно из основных направлений развития муниципалитета.