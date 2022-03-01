Бизнес-шерифы и программы поддержки: как в Башкирии помогают малому бизнесу

Несмотря на сложное экономическое положение в связи с коронавирусом, предприниматели Бижбулякского района развиваются и занимают новые ниши малого бизнеса. Помогает им в этом бизнес-шериф и программы поддержки, благодаря которым можно вернуть часть вложенных средств.

Хотя оборудование новое и современное, хлеб пекут по старинным рецептам. Поэтому, попав в пекарню, словно переносишься в детство и чувствуешь тот самый аромат, когда в деревенской печке бабушка пекла хлеб и пирожки.

Хлеб мы делаем по старинным рецептам – на хмелевых дрожжах. Как бабушки у нас пекли, так же и мы печём. Всё наше производство идёт через натуральные продукты, мы ничего такого не мешаем. Покупают горячий хлеб нарасхват, выпекаем по 200 буханок. Галина Макеева, пекарь

Ставка, сделанная на хлеб как у бабушки, сыграла. Уже утром с открытием пекарни от клиентов нет отбоя. Приезжают даже из соседних населенных пунктов. И чтобы хлебобулочных изделий хватило на всех, работают сотрудники в две смены.

Когда бываю в Бижбуляке, частенько захожу. Беру хлеб. У них ассортимент расширился, есть и кондитерские изделия, и торты. Очень вкусно, сытно, по-домашнему. Наталья Павлова, жительница д. Малый Сидяк

Я, конечно, живу в другом конце Бижбуляка, но за хлебом стараюсь сюда приезжать. Потому что очень нравится. Дочке чёрный хлеб нравится, мне – белый. Постоянно покупаем. Роза Хафазуллина, жительница с. Бижбуляк

Найля Файзуллина предприниматель со стажем, уже имеет популярное в райцентре кафе и гостиницу. Но во время пандемии бизнес простаивал. Решила перейти на изготовление полуфабрикатов, потом и вовсе рискнула открыть пекарню. Муж идею поддержал. Район тоже не остался в стороне.

Оборудование очень дорогое, было вложено около 1,5 миллиона рублей. В конце года наш бизнес-шериф сказал, что есть у нас поддержка бизнеса на муниципальном уровне. Сделали возврат 50% от стоимости. Это было очень хорошим подспорьем. Мы смогли ещё дополнительное оборудование купить. И теперь я с гордостью говорю, что наша пекарня – на высшем уровне. Найля Файзуллина, предприниматель

Благодаря поддержке района в прошлом году в муниципалитете было образовано почти 100 новых объектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день общее количество составляет 433 субъекта. А это не только налоги в районный бюджет, но и рабочие места для жителей. При этом бизнес потенциал далеко не исчерпан.

Ниши, которые у нас еще до конца неразвиты, – туризм, переработка и сельское хозяйство. Программы поддержки очень разнообразные: начиная от стартапов для микро, средних и крупных предприятий. На все виды есть поддержка. Айрат Муратшин, заместитель главы администрации Бижбулякского района по развитию предпринимательства, экономики и инвестиционной политике