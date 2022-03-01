В Уфе приступают к демонтажу старого арочного моста через Белую

Ночью движение транспорта по мосту перекрыли. Теперь въезд и выезд из столицы осуществляется по новой схеме. Мы побывали на переправе в час пик, чтобы увидеть, как там обстоит дорожная ситуация.

Дорогу по старому арочному мосту закрыли ночью. В 8 часов утра – самый час пик. Время, когда люди с окраин едут в центр город на работу. Движение достаточно оживленное, при этом заторов не наблюдается. Фактически проезжая часть сократилась всего на одну полосу благодаря обновленной разметке на мосту-вставке. К тому же регулировать поток намерены с помощью реверсивного светофора. Как рассказали чиновники, одна из таких полос будет работать на выезд на постоянной основе. Другую планируют переключать в зависимости от ситуации.

Ближе к 9 утра движение на мосту стало более плотным, поток машин увеличился. Однако ситуация все равно не критична, говорят бывалые автомобилисты.

Тут всегда пробки были, плюс-минус то же самое. Ездить-то можно, я каждый день езжу. Хотелось бы, чтобы ненадолго,  не на пятилетку.

Ян Завадский
Фото №1 - В Уфе приступают к демонтажу старого арочного моста через Белую

Реконструкция Бельского моста – мера необходимая. Степень его износа составляет почти 60%. Ремонт будет проходить в несколько этапов. Причем самый сложный – разобрать старую конструкцию. Рабочим предстоит снять дорожную одежду, заграждения и, конечно, саму арку вместе с пролетными балками. Помимо этого, под переправой на время демонтажа возведут временные опоры. Их установку начнут после прохождения паводка.

Для того чтобы демонтировать мостовые конструкции, требуется строить подмостовым переходом вспомогательные подмостки, опорки, в том числе временный мост в русловой части реки. При устройстве фундаментов данных опор уже возникают динамические нагрузки, которые могут повлиять на данный мостовой переход. И к этим работам можно было приступить только после закрытия движения по мосту.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Узнаваемость мосту дает его арка, которую в процессе реконструкции с точностью воссоздадут. Причем она продолжит выполнять свою несущую конструктивную функцию. Перед проектировщиками и подрядчиками стоит еще одна сложная задача – оптимизировать многие процессы и максимально ускориться. По нормативу ремонт должен идти 42 месяца, однако строители должны сдать готовый объект на целый год раньше срока – на юбилей столицы в 2024-м.

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