В Уфе приступают к демонтажу старого арочного моста через Белую

Ночью движение транспорта по мосту перекрыли. Теперь въезд и выезд из столицы осуществляется по новой схеме. Мы побывали на переправе в час пик, чтобы увидеть, как там обстоит дорожная ситуация.
Дорогу по старому арочному мосту закрыли ночью. В 8 часов утра – самый час пик. Время, когда люди с окраин едут в центр город на работу. Движение достаточно оживленное, при этом заторов не наблюдается. Фактически проезжая часть сократилась всего на одну полосу благодаря обновленной разметке на мосту-вставке. К тому же регулировать поток намерены с помощью реверсивного светофора. Как рассказали чиновники, одна из таких полос будет работать на выезд на постоянной основе. Другую планируют переключать в зависимости от ситуации.
Ближе к 9 утра движение на мосту стало более плотным, поток машин увеличился. Однако ситуация все равно не критична, говорят бывалые автомобилисты.
Реконструкция Бельского моста – мера необходимая. Степень его износа составляет почти 60%. Ремонт будет проходить в несколько этапов. Причем самый сложный – разобрать старую конструкцию. Рабочим предстоит снять дорожную одежду, заграждения и, конечно, саму арку вместе с пролетными балками. Помимо этого, под переправой на время демонтажа возведут временные опоры. Их установку начнут после прохождения паводка.
Узнаваемость мосту дает его арка, которую в процессе реконструкции с точностью воссоздадут. Причем она продолжит выполнять свою несущую конструктивную функцию. Перед проектировщиками и подрядчиками стоит еще одна сложная задача – оптимизировать многие процессы и максимально ускориться. По нормативу ремонт должен идти 42 месяца, однако строители должны сдать готовый объект на целый год раньше срока – на юбилей столицы в 2024-м.