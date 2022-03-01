В Уфе приступают к демонтажу старого арочного моста через Белую

Для того чтобы демонтировать мостовые конструкции, требуется строить подмостовым переходом вспомогательные подмостки, опорки, в том числе временный мост в русловой части реки. При устройстве фундаментов данных опор уже возникают динамические нагрузки, которые могут повлиять на данный мостовой переход. И к этим работам можно было приступить только после закрытия движения по мосту.

Константин Паппе, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы