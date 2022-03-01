Политолог: Украина в одностороннем порядке нарушила договоренности о ее нейтральном статусе

Крупные торговые сети, такие как «Ашан», «О'кей» и «Магнит» ограничат наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи на уровне 5%. Такие меры были приняты в связи с новыми санкциями в отношении России.
24 февраля Владимир Путин начал специальную военную операцию в Донбассе. Ее целью президент страны назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Доктор политических наук, Рустем Латыпов уверен: проведение подобной спецоперации было необходимо, и важно довести её до конца, чтобы завтра не столкнуться с ядерной войной и нападением уже на российскую территорию.
Сейчас в Россию едут люди, которым нужна помощь. По всей стране организуют пункты сбора гуманитарной помощи, детей принимают в семьи, устраивают в школы, в образовательные организации. Между тем власти призывают не делать поспешных выводов о ходе проведения спецоперации на Украине. Сейчас много фейковой информации. Активизировались и аферисты. Россияне все чаще стали получать звонки от мошенников с призывами снять все деньги с банковских карт – якобы после отключения системы SWIFT средства будут недоступны. В Банке России заверили, что счета всех вкладчиков в российских банках сохранены и никуда не исчезнут. Регулятор просит не терять бдительности и не поддаваться панике.