Политолог: Украина в одностороннем порядке нарушила договоренности о ее нейтральном статусе

Сейчас в Россию едут люди, которым нужна помощь. По всей стране организуют пункты сбора гуманитарной помощи, детей принимают в семьи, устраивают в школы, в образовательные организации. Между тем власти призывают не делать поспешных выводов о ходе проведения спецоперации на Украине. Сейчас много фейковой информации. Активизировались и аферисты. Россияне все чаще стали получать звонки от мошенников с призывами снять все деньги с банковских карт – якобы после отключения системы SWIFT средства будут недоступны. В Банке России заверили, что счета всех вкладчиков в российских банках сохранены и никуда не исчезнут. Регулятор просит не терять бдительности и не поддаваться панике.