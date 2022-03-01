Политолог: Украина в одностороннем порядке нарушила договоренности о ее нейтральном статусе

Крупные торговые сети, такие как «Ашан», «О'кей» и «Магнит» ограничат наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи на уровне 5%. Такие меры были приняты в связи с новыми санкциями в отношении России.

24 февраля Владимир Путин начал специальную военную операцию в Донбассе. Ее целью президент страны назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Доктор политических наук, Рустем Латыпов уверен: проведение подобной спецоперации было необходимо, и важно довести её до конца, чтобы завтра не столкнуться с ядерной войной и нападением уже на российскую территорию.

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Украиной было принято одностороннее решение, нарушающее предварительные договоренности о ее нейтральном статусе, и были достигнуты договоренности о том, что Украина в ближайшее время станет членом НАТО. Или, как другой вариант, в силу заключенного двустороннего договора американские ракеты с ядерными боеголовками должны были быть размещены под Харьковом.

Рустем Латыпов, доктор политических наук, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Сейчас в Россию едут люди, которым нужна помощь. По всей стране организуют пункты сбора гуманитарной помощи, детей принимают в семьи, устраивают в школы, в образовательные организации. Между тем власти призывают не делать поспешных выводов о ходе проведения спецоперации на Украине. Сейчас много фейковой информации. Активизировались и аферисты. Россияне все чаще стали получать звонки от мошенников с призывами снять все деньги с банковских карт – якобы после отключения системы SWIFT средства будут недоступны. В Банке России заверили, что счета всех вкладчиков в российских банках сохранены и никуда не исчезнут. Регулятор просит не терять бдительности и не поддаваться панике.

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