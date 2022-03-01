В Уфе на базе госпиталя «Мать и дитя» бесплатное лечение в 2021 году прошли более 5000 человек

На базе клинического госпиталя «Мать и дитя» бесплатное лечение в прошлом году получили более пяти тысяч жителей республики. Помощь пациентам была оказана по программе обязательного медицинского страхования. В учреждение выполняются как малоинвазивные, так и большие операции.
После осмотра специалистов при наличии квот на оказание конкретной помощи пациент проходит обследование – сделать это он может по месту жительства, и назначается дата хирургического вмешательства. На базе клиники оказывается высокотехнологичная помощь по полису ОМС при онкологических, гинекологических заболеваниях. Квотируется и процедура экстракорпорального оплодотворения. Помощь в медучреждении предусмотрена и для маленьких пациентов.