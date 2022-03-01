В Уфе на базе госпиталя «Мать и дитя» бесплатное лечение в 2021 году прошли более 5000 человек

Это и наблюдение, и выполнение диагностических исследований. В частности, здесь проводятся исследования МРТ для детей от 0 до 5 лет. Все это бесплатно, республика выделяет не менее 250 млн в год на оказание медпомощи именно в стенах этого великолепного медицинского учреждения.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства республики, министр здравоохранения Республики Башкортостан