В Башкирии показали, как проходит восстановление и создание сельхозмашин

В республике готовятся к посевному сезону. На предприятиях по ремонту и созданию спецмашин работы подходят к завершению. «Башсельхозтехника» подготовила более 50 единиц на регион. Среди них как восстановленные, так и новые тракторы и зерновые машины.

Филюс Мавлютов дает вторую жизнь старой технике. За месяц с коллегами они восстанавливают по два трактора. А это, по их словам, трудоемкий процесс, который требует максимального внимания к деталям. Здесь ремонтируют сельскохозяйственную технику. За зиму здесь наладили почти 18 машин. Сейчас работы идут в полном объеме, так как в республике начинается посевной сезон.

А это моторный цех. Здесь любая техника находится в разобранном на детали состоянии. Каждая механическая часть проходит необходимый ей ремонт. Уже после идет на сборку.

В другом филиале «Башсельхозтехники» собирают уже новые тракторы. Детали им поставляет минский завод. К сезону в сотрудничестве с аграрными предприятиями Белоруссии завод собирается предоставить районам 28 новых машин. Если же у сельского хозяйства нет возможности оплатить ремонт или же закупить новую технику, то республика предоставит субсидии.