В Уфе наградили лучших учителей года

В течение месяца преподаватели в школах, кружках и детских садах проходили испытания. Это были соревнования в несколько этапов, один из которых – урок с незнакомым классом или группой детей. Оценивали профессионалов учёные вузов, чиновники и победители прошлых лет. В этом году в конкурсе приняли участие 40 педагогов.

Волну танцев Юлия Долгополова поймала в детстве. А преподавать начала едва ли не с 14 лет. Когда она была ещё подростком и только училась танцевать, преподаватель заметила в воспитаннице организаторские качества.

Руководить учителям приходится и будущими военными. Так, в кадетском классе Фаниля Фатхитдинова преподаёт башкирский язык. Причём в интернате имени Мусы Гареева воспитывают юных жителей не только из республики. Учиться приезжают из Пензы, Волгограда и Владивостока.

Сейчас идёт работа над дополнением интенсивного курса. По методичке можно преподавать башкирский язык для любого уровня знаний. Несколько лет назад уфимские кадеты уже прогремели на всю страну исполнением песни Васили Фаттаховой.

Победителем конкурса стала учитель английского языка. Вера Серавкина путь преподавания выбрала, как говорит сама, уже в сознательном возрасте. За плечами работа переводчиком, на телевидении, на радио, певческая карьера и рекламная.