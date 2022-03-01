Телеканал БСТ покажет расширенную трансляцию первого матча «Салавата Юлаева» в плей-офф

К битве готовы. Уже завтра «Салават Юлаев» начнёт серию плей-офф КХЛ против «Сибири». К этой игре серьёзно готовились не только хоккеисты, но и телеканал БСТ, на котором состоится расширенная трансляция первого домашнего матча против новосибирцев.

Два месяца. Именно столько времени в Уфе не было хоккея. Болельщики соскучились по любимой игре, а наш телеканал приготовил особенную трансляцию на первый матч плей-офф. До эфира телезрители увидят эксклюзивные интервью с тренерами «Салавата Юлаева» и «Сибири, а легенды уфимской команды поделятся своими мнениями о раскладе сил перед стартом серии.

Без трансляций БСТ наша армия болельщиков была бы намного меньше. Для канала это тоже визитная карточка, наше сотрудничество полностью отображает наше настроение. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Не забудем и про завершившуюся Олимпиаду. В составе юлаевцев – пять участников Олимпийских игр, из них трое – золотые медалисты хоккейного турнира. Болельщики узнают, что думает о своем участии Шакир Мухамадуллин и сколько автографов после окончания Олимпиады оставил Теему Хартикайнен.

Особого внимания заслуживает студия перед игрой. Её специальным гостем станет воспитанник уфимского хоккея, а ныне наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Мне всегда интересно поработать с Николаем Заварухиным. Давно мы с ним не работали, года два, наверное. Для меня это большой экзамен. Как хоккеисты давно не играли, так и мы давно не работали. Волнение есть, мурашки бегут. Дмитрий Каретко, хоккейный комментатор телеканала БСТ

По ходу этого сезона «Салават Юлаев и «Сибирь» дважды встречались в регулярном чемпионате, и оба матча остались за соперником уфимцев. Причём самым результативным игроком в этом противостоянии был Ник Шор, который сегодня «Сибирь» покинул.

Это плей-офф, мы с «Салаватом» как-то попадали с первого места на «Авангард», а в итоге проиграли. Плей-офф – это игры, которые идут на вылет, кто отскочил, ещё посмотрим, всё может поменяться. Игорь Григоренко, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе ХК «Салават Юлаев»