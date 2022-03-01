Телеканал БСТ покажет расширенную трансляцию первого матча «Салавата Юлаева» в плей-офф

К битве готовы. Уже завтра «Салават Юлаев» начнёт серию плей-офф КХЛ против «Сибири». К этой игре серьёзно готовились не только хоккеисты, но и телеканал БСТ, на котором состоится расширенная трансляция первого домашнего матча против новосибирцев.
Два месяца. Именно столько времени в Уфе не было хоккея. Болельщики соскучились по любимой игре, а наш телеканал приготовил особенную трансляцию на первый матч плей-офф. До эфира телезрители увидят эксклюзивные интервью с тренерами «Салавата Юлаева» и «Сибири, а легенды уфимской команды поделятся своими мнениями о раскладе сил перед стартом серии.
Не забудем и про завершившуюся Олимпиаду. В составе юлаевцев – пять участников Олимпийских игр, из них трое – золотые медалисты хоккейного турнира. Болельщики узнают, что думает о своем участии Шакир Мухамадуллин и сколько автографов после окончания Олимпиады оставил Теему Хартикайнен.
Особого внимания заслуживает студия перед игрой. Её специальным гостем станет воспитанник уфимского хоккея, а ныне наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин.
По ходу этого сезона «Салават Юлаев и «Сибирь» дважды встречались в регулярном чемпионате, и оба матча остались за соперником уфимцев. Причём самым результативным игроком в этом противостоянии был Ник Шор, который сегодня «Сибирь» покинул.
Как будет развиваться серия, увидим на телеканале БСТ. Начало прямой трансляции уже завтра в 18:30.