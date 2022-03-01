Игорь Шулепов покинул пост главного тренера ВК «Урал»

Перестановки в тренерском штабе волейбольного «Урала». Главный тренер команды Игорь Шулепов сегодня покинул свой пост по соглашению сторон.

В «Урале» специалист работал на протяжении двух последних сезонов. В этом году команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Суперлиги и находится минимум в трёх победах от выхода в плей-офф.