Игорь Шулепов покинул пост главного тренера ВК «Урал»

Перестановки в тренерском штабе волейбольного «Урала». Главный тренер команды Игорь Шулепов сегодня покинул свой пост по соглашению сторон.

В «Урале» специалист работал на протяжении двух последних сезонов. В этом году команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Суперлиги и находится минимум в трёх победах от выхода в плей-офф.

Фото №1 - Игорь Шулепов покинул пост главного тренера ВК «Урал»

Кто возглавит «Урал», пока не сообщается. Следующий матч команда проведёт уже в эту пятницу, 4 марта. На домашней арене «Урал» сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.

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