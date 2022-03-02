Во всех муниципалитетах Башкирии регоператоры по обращению с ТКО откроют свои представительства

Участники совещания рассмотрели системные проблемы в сфере сбора и вывоза мусора. Так, в соцсетях уфимка пожаловалась, что на пр. Октября 3/1 и 5/1 переполнен контейнер с пластиковыми отходами. Случай — не единичный, с такими обращениями жители часто обращаются в систему «Инцидент-менеджмент», сообщила начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Дело в том, что сетчатые контейнеры есть не во всех муниципалитетах республики, они не внесены в систему «ТКО-Башкортостан», а это значит — по ним нет графика вывоза мусора. В итоге Минэкологии республики взял на особый контроль работу по эффективному обращению с ПЭТ-отходами.