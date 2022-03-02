Во всех муниципалитетах Башкирии регоператоры по обращению с ТКО откроют свои представительства

Во всех муниципалитетах Башкирии откроют свои представительства регоператоры по обращению с ТКО. Они будут работать в системе «ТКО-Башкортостан», интегрированной в ЦУР.
Данное решение приняли в ходе совещания в формате фокус-группы, которые было посвящено обращению с ТКО. Его организовали МинЖКХ Башкирии, Минэкологии РБ и ЦУР.
Участники совещания рассмотрели системные проблемы в сфере сбора и вывоза мусора. Так, в соцсетях уфимка пожаловалась, что на пр. Октября 3/1 и 5/1 переполнен контейнер с пластиковыми отходами. Случай — не единичный, с такими обращениями жители часто обращаются в систему «Инцидент-менеджмент», сообщила начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Дело в том, что сетчатые контейнеры есть не во всех муниципалитетах республики, они не внесены в систему «ТКО-Башкортостан», а это значит — по ним нет графика вывоза мусора. В итоге Минэкологии республики взял на особый контроль работу по эффективному обращению с ПЭТ-отходами.
Зачастую бывает так, что спецтехника не может вывезти мусор из дворов из-за того, что к мусорным контейнерам близко припаркованы автомобили. Кроме того, график вывоза мусора может сбиться из-за неубранного снега на дорогах.
«Где-то не хватает кадров, где-то — внимания местной власти, а где-то — снегоуборочной техники. Это вопросы из числа тех, что не решаются за один день, неделю или месяц. Для системных проблем нужны системные решения, в том числе с вложением денег», — было отмечено на совещании.
В ближайшее время Минэкологии республики получит федеральное финансирование — деньги направят на покупку новых контейнеров или установку новых контейнерных площадок. Принято решение, что на каждой контейнерной площадке появятся таблички с информацией о собственнике, регоператоре, графике вывоза мусора, а также списки отходов, которые нельзя на этих площадках выбрасывать.
Все новые контейнерные площадки будут оцифрованы, данные о них внесены в информсистему «ТКО-Башкортостан».
Напомним, «ТКО-Башкортостан» — один из цифровых сервисов, внедренных в ЦУР. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать качество и своевременность оказываемой региональными операторами услуги по вывозу отходов. Здесь можно найти любую контейнерную площадку республики и проверить, не нарушен ли график вывоза мусора.