В Башкирии прошел гала-концерт конкурса патриотической песни «Годы, опаленные войной»

В селе Алексеевка Уфимского района прошел гала-концерт республиканского конкурса патриотической песни «Годы, опаленные войной». 24 победителя муниципальных этапов, среди которых не только коллективы, но и одиночные исполнители, вновь спели свои песни для зрителя. Изначально на конкурс заявились 428 участников, в возрасте от 18 лет и старше.
Гала-концерт организаторы посвятили памятной дате. В феврале исполнилось 33 года со дня вывода Советских войск из Афганистана. Перед тем как выйти на сцену, участников фестиваля и зрителей в фойе районного дома культуры ожидала встреча с воинами-интернационалистами. Основной темой стало патриотическое воспитание молодежи.