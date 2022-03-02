В Башкирии прошел гала-концерт конкурса патриотической песни «Годы, опаленные войной»

В селе Алексеевка Уфимского района прошел гала-концерт республиканского конкурса патриотической песни «Годы, опаленные войной». 24 победителя муниципальных этапов, среди которых не только коллективы, но и одиночные исполнители, вновь спели свои песни для зрителя. Изначально на конкурс заявились 428 участников, в возрасте от 18 лет и старше.

Чтобы хоть как-то вспомнить, всколыхнуть, чтобы дать второе дыхание нашим ребятам, которые побывали в горячих точках, мы решили провести смотр военной песни.

Владимир Попов, председатель комитета ветеранов Республики Башкортостан

Гала-концерт организаторы посвятили памятной дате. В феврале исполнилось 33 года со дня вывода Советских войск из Афганистана. Перед тем как выйти на сцену, участников фестиваля и зрителей в фойе районного дома культуры ожидала встреча с воинами-интернационалистами. Основной темой стало патриотическое воспитание молодежи.

Конкурс патриотической песни на сегодняшний день, мне кажется, это самое актуальное, что может быть, потому что патриотизм должен быть у нас в крови, должен быть на первом месте.

Наталья Шишкина, участница народного ансамбля «Казачьи напевы»

Все-таки очень важно сейчас привлечь молодежь к нашим традициям, к казачьим песням.

Татьяна Рудой, руководитель народного ансамбля «Казачьи напевы»
Уфимская волна
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