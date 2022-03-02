Мэтры российского телевидения поздравили детскую телерадиостудию «Тамыр» с юбилеем

Дорогие друзья! Искренне уважаемые коллеги! Драгоценные зрители детского телеканала «Тамыр» – девочки и мальчики, и, как сказал бы наш Клёпа, - Тамырчайнички и Тамырчашечки!!! С юбилеем! За творческой судьбой, одного из лучших детских каналов страны с удивительно точно найденным названием - «Тамыр» (Корень), я слежу второе десятилетие. С удовольствием смотрю ваши программы, являясь членом жюри ТЭФИ-kids, радуюсь вашим заслуженным наградам – статуэток ТЭФИ у вас столько, что можно позавидовать! Отмечаю каждый раз креатив ваших режиссеров, сценаристов, исполнителей и чувствую тот отличный командный дух, который царит за кадром! Вы умеете работать радостно, увлеченно, азартно, оставаясь на волне с вашими зрителями, трепетно сохраняя доверительный тон разговора с ними, уважительное отношение к детворе любого возраста, тонко избегая ложного пафоса и псевдо-молодежного сленга. Вы искренние и мудрые по отношению к детям – это главное и это славно! И, конечно же, ценность «Тамыра» в служении своему народу, в сохранении языка республики, национальных традиций и культуры. Вы большие молодцы! И поздравляя вас с вполне солидным 30-летним юбилеем, я желаю процветания каналу, энергии и детской жизнежадности на долгие годы! И уверена, что у команды АБВГДейки и у команды «Тамыра» один общий и верный слоган: «Дети – наше настоящее!».

Татьяна Черняева