Мэтры российского телевидения поздравили детскую телерадиостудию «Тамыр» с юбилеем

Сегодня легендарной детской телерадиостудии «Тамыр» исполняется 30 лет! В честь круглой даты на БСТ – День детского телевидения! Новости, развлекательные программы, интервью – в роли ведущих юные сотрудники.

Мэтры российского телевидения поздравляют канал с праздником и делятся своими тёплыми чувствами к телерадиостудии «Тамыр». 

Фото №1 - Мэтры российского телевидения поздравили детскую телерадиостудию «Тамыр» с юбилеем

Телеканал поздравил Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. 

От имени Национальной ассоциации телерадиовещателей и от себя лично поздравляю детско-юношеский телеканал «Тамыр» с юбилеем! 30-летне — возраст расцвета. Ваши телеканал заслуженно стал примером воспитания на основе родного языка и национальной культуры. В России знают и ценят «Тамыр» как творческую лабораторию высокого класса. Фильмы и программы вашего канала, созданные детьми, побеждают в международных конкурсах и фестивалях. «Тамыр» стал важной, неотъемлемой частью республиканской телерадиокомпании «Башкортостан». Ваши профессионализм и умение чувствовать запросы детской аудитории восхищают, а целеустремленность и верность своему делу. Желаю вам новых масштабных проектов, успехов и процветания!

Эдуард Сагалаев

Этери Левиева, генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения», искренне поздравила «Тамыр» с юбилеем.

Академия Российского телевидения поздравляет директора телеканала «Тамыр». Гульназ Фаритовну Кульсарину и весь коллектив телеканала с 30-летним юбилеем! Вы по праву являетесь лучшим детским телеканалом на региональном телевидении! Тому подтверждение – девять статуэток бронзового Орфея – главного телевизионного конкурса страны – «ТЭФИ-Регион»! Телеканал растет и творчески развивается – появляются новые масштабные проекты: подростковые сериалы «Бирешмә!» (Не сдавайся! - 2 сезона), «Ышан» (Верь); анимационный сериал «Нурбостан»; Первый телевизионный конкурс исполнителей башкирской классической музыки «Елкән»; Первая детская премия «Бирешмә!», телевизионный конкурс колыбельных песен «Бишек»; телевизионный конкурс юных бардов «Кош юлы. Балалар»! При всем многообразии современных и креативных проектов «Тамыр» перешагнул границы телевизора - стал общественно-значимым явлением, школой жизни и источником радости для детей и подростков, опорой и помощником для родителей и учителей. Это свидетельствует о том, что на телеканале «Тамыр» трудятся исключительно талантливые люди. Желаем дальнейшего движения вперед, хороших бюджетов и, как следствие новых проектов! Всем сотрудникам – здоровья и энергии, мира и добра! С юбилеем! 

Этери Левиева

Татьяна Черняева, художественный руководитель «АБВГДейки» — легендарной программы телеканала «Тамыр», также поздравила канал с крупным праздником.

Дорогие друзья! Искренне уважаемые коллеги! Драгоценные зрители детского телеканала «Тамыр» – девочки и мальчики, и, как сказал бы наш Клёпа, - Тамырчайнички и Тамырчашечки!!! С юбилеем! За творческой судьбой, одного из лучших детских каналов страны с удивительно точно найденным названием - «Тамыр» (Корень), я слежу второе десятилетие. С удовольствием смотрю ваши программы, являясь членом жюри ТЭФИ-kids, радуюсь вашим заслуженным наградам – статуэток ТЭФИ у вас столько, что можно позавидовать! Отмечаю каждый раз креатив ваших режиссеров, сценаристов, исполнителей и чувствую тот отличный командный дух, который царит за кадром! Вы умеете работать радостно, увлеченно, азартно, оставаясь на волне с вашими зрителями, трепетно сохраняя доверительный тон разговора с ними, уважительное отношение к детворе любого возраста, тонко избегая ложного пафоса и псевдо-молодежного сленга. Вы искренние и мудрые по отношению к детям – это главное и это славно! И, конечно же, ценность «Тамыра» в служении своему народу, в сохранении языка республики, национальных традиций и культуры. Вы большие молодцы! И поздравляя вас с вполне солидным 30-летним юбилеем, я желаю процветания каналу, энергии и детской жизнежадности на долгие годы! И уверена, что у команды АБВГДейки и у команды «Тамыра» один общий и верный слоган: «Дети – наше настоящее!».

Татьяна Черняева
Пенальти
Акции БСТ
Пенальти