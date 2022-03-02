Мэтры российского телевидения поздравили детскую телерадиостудию «Тамыр» с юбилеем

Сегодня легендарной детской телерадиостудии «Тамыр» исполняется 30 лет! В честь круглой даты на БСТ – День детского телевидения! Новости, развлекательные программы, интервью – в роли ведущих юные сотрудники.
Мэтры российского телевидения поздравляют канал с праздником и делятся своими тёплыми чувствами к телерадиостудии «Тамыр».
Телеканал поздравил Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Этери Левиева, генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения», искренне поздравила «Тамыр» с юбилеем.
Татьяна Черняева, художественный руководитель «АБВГДейки» — легендарной программы телеканала «Тамыр», также поздравила канал с крупным праздником.