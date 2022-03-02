В Уфе несколько домов останутся без холодного водоснабжения

В Уфе несколько домов останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба Уфаводоканала.

Фото №1 - В Уфе несколько домов останутся без холодного водоснабжения

Такая мера предпринята из-за утечки из колодца по улице Пугачева. На месте утечки будет проведен ремонт.

Без холодного водоснабжения останутся дома по улицам:

Пулеметная №3, 4, 6, 8, 5, 7, 9а, 10, 12, 14;

Нечаева №11, 13, 15, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19;

Авиаторская №11, 12, 13, 14, 16, 17, 16а, 18а,18б, 19, 20, 20а, 21а, 21, 23, 29б, 29;

переулок Абаканский №4а, 4в;

Павловская №4б, 4, 6, 3, 8, 10, 7, 5, 7/1;

Пугачева №316, 318;

Пугачева №270 - ВРК;

Некрасова - Нечаева - ВРК;

Нагорная - ВРК.

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