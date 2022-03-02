В Уфе несколько домов останутся без холодного водоснабжения

В Уфе несколько домов останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба Уфаводоканала.
Такая мера предпринята из-за утечки из колодца по улице Пугачева. На месте утечки будет проведен ремонт.
Без холодного водоснабжения останутся дома по улицам:
Пулеметная №3, 4, 6, 8, 5, 7, 9а, 10, 12, 14;
Нечаева №11, 13, 15, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19;
Авиаторская №11, 12, 13, 14, 16, 17, 16а, 18а,18б, 19, 20, 20а, 21а, 21, 23, 29б, 29;
переулок Абаканский №4а, 4в;
Павловская №4б, 4, 6, 3, 8, 10, 7, 5, 7/1;
Пугачева №316, 318;
Пугачева №270 - ВРК;
Некрасова - Нечаева - ВРК;
Нагорная - ВРК.