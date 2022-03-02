В Уфе в аварию попал автобус с 20 пассажирами

Накануне, 1 марта, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.
Около восьми часов вечера у дома №126 по проспекту Октября столкнулись «Хёндай Солярис» и автобус, который следовал по маршруту №74. В салоне транспорта находилось 20 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.
Помощь врачей потребовалась пассажиру легкового авто. Оказалось, мужчина за рулём иномарки не имел водительских прав. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Фото: ГИБДД РБ.