В Уфе в аварию попал автобус с 20 пассажирами

Накануне, 1 марта, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе в аварию попал автобус с 20 пассажирами

Около восьми часов вечера у дома №126 по проспекту Октября столкнулись «Хёндай Солярис» и автобус, который следовал по маршруту №74. В салоне транспорта находилось 20 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Помощь врачей потребовалась пассажиру легкового авто. Оказалось, мужчина за рулём иномарки не имел водительских прав. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Фото: ГИБДД РБ. 

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