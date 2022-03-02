В Башкирии сельчанин едва не погиб из-за сильного желания выпить

В Башкирии произошёл кровавый семейный конфликт. 52-летний местный житель едва не погиб из-за желания выпить.

Как выяснило следствие, сельчанин и его 48-летняя супруга проводили вечер за распитием спиртных напитков. Мужчине оказалось мало выпитого, и он потребовал от жены достать из тайника ещё алкоголь. Женщина ему отказала, отметив, что муж и так сильно пьян.

На это мужчина ответил агрессией – он схватил супругу за волосы, поволок на кухню, где, по его мнению, могла находиться выпивка. Чтобы защитить себя от насилия, женщина схватила нож и ударила мужа в живот. После этого она сама вызвала скорую помощь, активно помогала врачам и заботилась о муже в больнице.