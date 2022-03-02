В Башкирии граждане могут обратиться на прямую линию по вопросам соцподдержки

Жители Башкирии смогут получить ответы на актуальные вопросы о социальной поддержке населения.
10 марта с 14:00 до 16:00 пройдёт прямая телефонная линия с участием представителей Министерства семьи, труда и социальной защиты. Мероприятие пройдёт в приёмной Президента Российской Федерации в республике.
На вопросы жителей Башкирии по предоставлению мер социальной поддержки ответят начальник отдела социальной поддержки ветеранов и иных категорий граждан Наталья Козка и начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей Юлия Ардаширова.
Звонки принимаются по телефонам: 8 3472 29 74 76, 8 3472 29 74 58.