В Башкирии граждане могут обратиться на прямую линию по вопросам соцподдержки

Жители Башкирии смогут получить ответы на актуальные вопросы о социальной поддержке населения.

10 марта с 14:00 до 16:00 пройдёт прямая телефонная линия с участием представителей Министерства семьи, труда и социальной защиты. Мероприятие пройдёт в приёмной Президента Российской Федерации в республике.