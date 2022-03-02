В Башкирии фермеры смогут построить личное жилье на сельскохозяйственных землях

Такое право и ранее было закреплено в законе о крестьянском хозяйстве. Но по факту оно не действовало – не хватало изменений в земельном законодательстве. На землях сельхозназначения возводить можно было только строения, предназначенные для хранения и переработки сельхозпродукции. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от хозяйства.