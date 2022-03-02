В Уфе вручили награды детям-героям

В Уфе в торжественной обстановке поблагодарили детей, которые спасли жизни других. Как правило, младших братишек и сестрёнок. Юные герои не испугались огня и дыма. Всё ради того, чтобы близкие были рядом.

Семилетняя девочка была дома одна. Старший брат только возвращался после школы, увидел дым из окна квартиры. Пожарные не хотели пускать мальчика в задымлённый подъезд, но ему удалось пробраться.

Пожар случился около месяца назад. Подросток представлен к медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Пока юному защитнику в честь праздника вручили благодарственное письмо, путёвку в летний оздоровительный лагерь и денежный сертификат.

Тем более, сложно остаться равнодушным к беде, когда видишь, что героями становятся совсем маленькие дети. Алсу Баймеева спасла из пожара двух младших братишек, четырехлетнего Камиля и совсем кроху – месячного малыша. Девочка рассказывает, что проснулась попить воды, но увидела, что кухня горит. Алсу даже родилась в День Победы, 9 мая, ей исполнится девять лет. На груди уже две медали – памятные награды от МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За проявленное мужество» от Совета Федерации.