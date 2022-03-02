В Башкирии ритейлеры договорились не поднимать торговую наценку

Министерство торговли Башкирии сообщило, что ритейлеры договорились не поднимать торговую наценку на социально значимые товары не выше 15%.

В перечень социально значимых продуктов включены 20 наименований: хлеб, молочная продукция, бакалея, яйца, мясо птицы и овощи борщевого набора. Торговые сети ограничат наценку как минимум на один товар по каждому наименованию на свой выбор.

К такому решению пришли магазины, которые выходят в Башкирскую торговую ассоциацию. Это «Байрам», «Полушка», «Ярмарка», «Дворик», «Лукошко», «АиФ», «Альдо» и «Малинка». Ассоциация самостоятельно пришла к такому решению, а УФАС идею поддержал. Срок действия предварительно до конца 2022 года. При этом магазины могут добровольно войти или покинуть меморандум.