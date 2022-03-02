Под Уфой огнём охватило квартиру: жильцов дома эвакуировали

Накануне, 2 марта, поздно вечером в селе Михайловка был зафиксирован пожар. Об этом сообщает МЧС региона.

Огнём охватило квартиру в доме по улице Сливовой. На место инцидента прибыли экстренные службы – 14 пожарных и 4 единицы техники. Пожар зафиксирован на третьем этаже. Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Из дома из-за воздействия опасных факторов эвакуировали 30 человек, среди которых 10 – дети. К счастью, пострадавших и погибших в огне нет. Причины возгорания предстоит установить.