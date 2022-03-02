Мэрию Уфы обязали достроить детские сады и школы

В Уфе прокуратура потребовала от мэрии города обязать застройщиков достроить обещанные детские сады и школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что администрация Уфы заключила 57 договоров о развитии территорий. Помимо жилых домов застройщики должны были возвести и реконструировать более 60 образовательных учреждений. Также застройщики должны были расселить жителей ветхого и аварийного жилья. Обязательства исполнены не были, а убытки никто не возместил.