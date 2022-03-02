В Уфе завершился чемпионат Башкирии по плаванию для лиц с ПОДа

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по плаванию для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Более 200 пловцов выявляли сильнейших в каждой категории. Среди них были начинающие спортсмены, а также те, для кого чемпионат республики скорее лёгкая тренировка перед другими стартами.
После Паралимпийских игр прошло уже полгода. Победители и призёры немного отдохнули, после чего приступили к тренировкам. Аделина Разетдинова завоевала в Токио бронзовую медаль. Теперь она – кумир юных спортсменов и проводит награждение сильнейших пловцов чемпионата республики.
К ней присоединились и двукратные чемпионы Паралимпийских игр в Токио – Богдан Мозговой и Андрей Николаев. На этом чемпионате Башкортостана Андрей стал первым. У Богдана – серебряная медаль, но Мозговой ставит себе на этот год задачу проплыть быстрее, чем было до этого.
Пока именитые спортсмены готовятся к международным стартам, другие только начинают свой путь в большой спорт. На первенстве республики соревновались пловцы с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта. Соревнования собрали около 200 спортсменов.
Пётр Козырев занимается плаванием уже больше 19 лет. На прошедших соревнованиях спортсмен показал средний результат, но у него есть на это причина. Козырев экономит силы перед стартом чемпионата России, который состоится уже через неделю.
Прошедшие соревнования являются отборочными к чемпионату и первенству России по плаванию. Они пройдут в Краснодаре в середине марта.