В Уфе завершился чемпионат Башкирии по плаванию для лиц с ПОДа

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по плаванию для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Более 200 пловцов выявляли сильнейших в каждой категории. Среди них были начинающие спортсмены, а также те, для кого чемпионат республики скорее лёгкая тренировка перед другими стартами.

После Паралимпийских игр прошло уже полгода. Победители и призёры немного отдохнули, после чего приступили к тренировкам. Аделина Разетдинова завоевала в Токио бронзовую медаль. Теперь она – кумир юных спортсменов и проводит награждение сильнейших пловцов чемпионата республики.

Начали готовиться к чемпионату мира, который должен пройти в начале июня в Португалии. Активно идет тренировочный процесс, результаты хорошие. Аделина Разетдинова, бронзовый призёр Паралимпийских игр

К ней присоединились и двукратные чемпионы Паралимпийских игр в Токио – Богдан Мозговой и Андрей Николаев. На этом чемпионате Башкортостана Андрей стал первым. У Богдана – серебряная медаль, но Мозговой ставит себе на этот год задачу проплыть быстрее, чем было до этого.

Результаты были ожидаемые, как и планировали, задумывали. Конкуренты есть, молодёжь подрастает, это приятно видеть, что люди интересуются, приходят, занимаются, растут и развиваются. Богдан Мозговой, двукратный чемпион Паралимпийских игр

Отдохнуть, конечно, удалось. К тренировкам приступили не сразу, выявились старые травмы, которые дали о себе знать. Сейчас тренировки идут полноценно, потихоньку готовимся к Паралимпиаде и чемпионату мира. Андрей Николаев, двукратный чемпион Паралимпийских игр

Пока именитые спортсмены готовятся к международным стартам, другие только начинают свой путь в большой спорт. На первенстве республики соревновались пловцы с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта. Соревнования собрали около 200 спортсменов.

Конечно, радует, что каждый год спортсменов всё больше и больше становится. Соответственно, мы хотели бы, что бы их было ещё больше, чтобы дети не были дома, занимались активно паралимпийским спортом. Сергей Трухачёв, тренер сборной России по плаванию среди спортсменов с ПОДа

Пётр Козырев занимается плаванием уже больше 19 лет. На прошедших соревнованиях спортсмен показал средний результат, но у него есть на это причина. Козырев экономит силы перед стартом чемпионата России, который состоится уже через неделю.

К счастью, мы с тренером синхронизированы. Ставим задачи одинаковые. Поэтому на России, конечно, побеждать, занимать призовые места. Пётр Козырев, участник чемпионата Башкирии по плаванию для лиц с ПОДа