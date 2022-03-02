Уфимская команда вплотную приблизилась к лидеру чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимская команда вплотную приблизилась к лидеру чемпионата российской суперлиги по мотогонкам на льду. После шести этапов отставание от тольяттинской «Мега-Лады» составляет всего очко.
Напомним, после соревнований в столице республики гонщики центра технических видов спорта имени Кадырова уступали им семи баллов. Следующий тур должен был состояться в Тольятти, но организаторы отменили состязания из-за коронавируса и непростых погодных условий. К тому же сразу два представителя «Мега-лады» получили травмы во время выступлений на личном чемпионате мира.
В итоге пятый и шестой этапы командной Суперлиги перенесли в Вятские Поляны, где больше всех очков набрал клуб «Башкортостан». Его представляли Никита Богданов, Евгений Шаров и Динар Валеев.
Команда «Вымпел» из Кумертау пока на последнем пятом месте в таблице.