Уфимская команда вплотную приблизилась к лидеру чемпионата России по мотогонкам на льду

Напомним, после соревнований в столице республики гонщики центра технических видов спорта имени Кадырова уступали им семи баллов. Следующий тур должен был состояться в Тольятти, но организаторы отменили состязания из-за коронавируса и непростых погодных условий. К тому же сразу два представителя «Мега-лады» получили травмы во время выступлений на личном чемпионате мира.