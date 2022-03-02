В Уфу вернулись победители и призеры международного турнира «Звезды ушу»

Соревнования проходили  в Москве. В них принимали участие представители 16 стран, а это больше 700 спортсменов. В командном зачете сборная России уступила только представителям Китая. Уверенно выступили коллективы из Индии и Египта.

Боролись за медали на турнире и ушуисты из Башкортостана. Они завоевали одну золотую и три бронзовые награды в разделе таолу – это демонстрация формальных и стилевых комплексов, где судьи оценивают точность и последовательность движений.  Чтобы попасть на эти старты, наши спортсмены выступили на первенстве республики, а затем Приволжского федерального округа. После чего тренеры определились с составом сборной региона.

Спортсмен выходил на ковер и показывал комплекс. Оценивали сложность и выставляли балл. Если это спортивная форма, то все регламентировано.

Марсель Зарипов, тренер по ушу

Медали разные. Не мог получить, потому что волновался. А сейчас я собрался и за комплекс с цепью получил третье место.

Давид Давлетов, бронзовый призер международного турнира по ушу
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