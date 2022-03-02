Башкирские спортсмены стали лучшими на чемпионате России по пауэрлифтингу

В Москве завершились чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине жим. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны. По итогам турнира сборная Башкортостана стала чемпионом в командном зачете. Всего в копилке башкирских атлетов 12 медалей.

Среди них золото в весовой категории до 66 килограммов завоевал и чемпион мира Ян Урусов. Для спортсмена из Октябрьского чемпионат России – промежуточный турнир для прохождения отбора и попадания в сборную России на международные старты. В конце мая в Казахстане планируется проведение чемпионата мира по пауэрлифтингу. И наши спортсмены уже начали подготовку к этому турниру.