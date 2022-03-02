Башкирские спортсмены стали лучшими на чемпионате России по пауэрлифтингу

В Москве завершились чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине жим. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны. По итогам турнира сборная Башкортостана стала чемпионом в командном зачете. Всего в копилке башкирских атлетов 12 медалей.

Среди них золото в весовой категории до 66 килограммов завоевал и чемпион мира Ян Урусов. Для спортсмена из Октябрьского чемпионат России – промежуточный турнир для прохождения отбора и попадания в сборную России на международные старты. В конце мая в Казахстане планируется проведение чемпионата мира по пауэрлифтингу. И наши спортсмены уже начали подготовку к этому турниру.

 Всё шло по плану. Средняя разминка для меня была. Первый подход обычно нервный и волнительный для нас, успешно справляешься – нервы уходят. План мы выполнили, улучшили свой результат, поставил рекорд мира, его нужно повторить на мире.

Ян Урусов, чемпион мира по пауэрлифтингу
Пенальти
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