В Башкирии ревнивец с топором напал на соперника

В Благовещенске в одном из магазинов был найден истекающий кровью мужчина. Оказалось, на него напал знакомый.

Как сообщает издание «Панорама», инцидент произошёл на улице Южной. Пострадавший был в сознании, когда на место происшествия прибыли врачи и полиция. Он рассказал, что на него с топором напал знакомый из-за личного конфликта – мужчины поссорились из-за женщины.