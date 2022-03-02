Житель Уфы пытался зарезать 22-летнего парня

Полиция Уфы задержала 31-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 22-летнего парня у продуктового магазина.

Как сообщает пресс-служба МВД, инцидент произошёл на улице Ахметова. Около трёх часов ночи 1 марта между молодыми людьми завязался конфликт. В порыве гнева обвиняемый достал нож и ударил им оппонента несколько раз.

После случившегося мужчина попытался скрыться и замести следы – он закопал орудие в снег. Подозреваемый находится по стражей, пострадавший – в больнице. Расследование произошедшего продолжается.