Радий Хабиров рассказал о продолжении модернизации сельского хозяйства

Планы по модернизации сельского хозяйства Башкортостана остаются в силе. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. В формате видеоконференции он провел очередной «Сельский час».

Аграрии республики увеличили закупку сельхозтехники с 6,5 млрд рублей в 2019 году до 12,5 млрд рублей в 2021-м. Основным стимулирующим фактором для обновления техники стала республиканская господдержка по возмещению части затрат на приобретение современных средств механизации. В прошлом году аграрии региона получили 1,6 млрд рублей субсидий. В Башкортостане уже идет подготовка к весенне-полевым работам.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о продолжении модернизации сельского хозяйства

Минсельхоз доложил о полной готовности к весенне-полевым работам. Я дал соответствующие поручения по ряду районов Зауралья – там нехватка семян. Прошу отработать Хайбуллинский, Зилаирский, Баймакский районы, ряд северных районов. Поэтому там, где у нас есть недостаток, дефицит, прошу на это обратить внимание и решить. Причем обратите внимание: семена нужны именно адаптивные к этой территории. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил аграриев республики за своевременные закупки техники и организацию сервисных центров. На «Сельском часе» также обсудили вопросы кадрового обеспечения. В Башкирском государственном аграрном университете на механическом факультете вуза обучают 370 студентов, каждый четвертый из них направлен по целевому набору из хозяйств республики.

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