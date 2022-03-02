Радий Хабиров рассказал о продолжении модернизации сельского хозяйства

Минсельхоз доложил о полной готовности к весенне-полевым работам. Я дал соответствующие поручения по ряду районов Зауралья – там нехватка семян. Прошу отработать Хайбуллинский, Зилаирский, Баймакский районы, ряд северных районов. Поэтому там, где у нас есть недостаток, дефицит, прошу на это обратить внимание и решить. Причем обратите внимание: семена нужны именно адаптивные к этой территории.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан