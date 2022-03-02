Радий Хабиров рассказал о продолжении модернизации сельского хозяйства

Планы по модернизации сельского хозяйства Башкортостана остаются в силе. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. В формате видеоконференции он провел очередной «Сельский час».
Аграрии республики увеличили закупку сельхозтехники с 6,5 млрд рублей в 2019 году до 12,5 млрд рублей в 2021-м. Основным стимулирующим фактором для обновления техники стала республиканская господдержка по возмещению части затрат на приобретение современных средств механизации. В прошлом году аграрии региона получили 1,6 млрд рублей субсидий. В Башкортостане уже идет подготовка к весенне-полевым работам.
Радий Хабиров поблагодарил аграриев республики за своевременные закупки техники и организацию сервисных центров. На «Сельском часе» также обсудили вопросы кадрового обеспечения. В Башкирском государственном аграрном университете на механическом факультете вуза обучают 370 студентов, каждый четвертый из них направлен по целевому набору из хозяйств республики.