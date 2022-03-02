Французские пчеловоды заморозили проект в Башкирии из-за санкций

Крупный инвестиционный проект французского предпринимателя приостановлен из-за санкций. Инвестор заморозил проект по открытию центра промышленного пчеловодства в Ишимбайском районе и отказался от участия в аукционе за лесные участки.

Предприниматель подчеркнул, что не хочет отказываться от проекта полностью и готов к нему вернуться через год, когда «политика уйдет на второй план» и связи восстановятся. Предприниматель также отметил, что недавно смог изучить Башкирию – республику небывалых красот, добрых людей и с очень благоприятным инвестиционным климатом. Пообещал провести «тщательный диалог с местными пчеловодами», чтобы больше не возникало конфликтов. Об этом говорили на последней встрече с рабочей группой местных пчеловодов и представителями власти.

По словам заместителя премьер-министра правительства Азата Бадранова из-за санкций сейчас срываются не только отдельные инвестпроекты, но и фактически «демократическими» странами Запада нарушаются базовые права на свободу предпринимательства.

Касательно судьбы аукциона, который пройдёт пятого марта. На все 14 участков инвестор заявляться не будет. Поэтому на все эти участки можете заявляться сами, там все землеустроительные работы инвестором уже оплачены, так что можете считать, что он вам сэкономил деньги. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На встрече с пчеловодами обсудили ещё один острый вопрос, связанный с вырубкой леса. Количество медоносов не должно сокращаться, считают пчеловоды. Сейчас у нас в республике, согласно региональному документу, охранная зона, где запрещено рубить липу, составляет три километра от пасек. Представитель центра апитерапии и пчеловодства рассказал жителям, как ещё с помощью закона можно сохранить лес.