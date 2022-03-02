Французские пчеловоды заморозили проект в Башкирии из-за санкций

Крупный инвестиционный проект французского предпринимателя приостановлен из-за санкций. Инвестор заморозил проект по открытию центра промышленного пчеловодства в Ишимбайском районе и отказался от участия в аукционе за лесные участки.
Предприниматель подчеркнул, что не хочет отказываться от проекта полностью и готов к нему вернуться через год, когда «политика уйдет на второй план» и связи восстановятся. Предприниматель также отметил, что недавно смог изучить Башкирию – республику небывалых красот, добрых людей и с очень благоприятным инвестиционным климатом. Пообещал провести «тщательный диалог с местными пчеловодами», чтобы больше не возникало конфликтов. Об этом говорили на последней встрече с рабочей группой местных пчеловодов и представителями власти.
По словам заместителя премьер-министра правительства Азата Бадранова из-за санкций сейчас срываются не только отдельные инвестпроекты, но и фактически «демократическими» странами Запада нарушаются базовые права на свободу предпринимательства.
На встрече с пчеловодами обсудили ещё один острый вопрос, связанный с вырубкой леса. Количество медоносов не должно сокращаться, считают пчеловоды. Сейчас у нас в республике, согласно региональному документу, охранная зона, где запрещено рубить липу, составляет три километра от пасек. Представитель центра апитерапии и пчеловодства рассказал жителям, как ещё с помощью закона можно сохранить лес.