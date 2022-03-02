В Уфе покупатели домов в коттеджном поселке жалуются на недобросовестного застройщика

Клиенты одного из уфимских застройщиков почти год не могут заселиться в свои дома. Конфликт разгорелся в коттеджном поселке села Нагаево. Некоторые покупатели жалуются, что им предоставили жилье ненадлежащего качества. Другие и вовсе отдали свои деньги, но обещанных домов так и не получили. На многочисленные просьбы к предпринимателю люди слышат лишь одну рекомендацию – идти в суд.

В этом доме не то что жить – ходить страшно. Повсюду одни сплошные недоделки, жалуется Камилла Горбунова. В комнатах даже нет батарей и отопительного котла, чтобы согревать помещение зимой. Не потрудился застройщик и установить натяжной потолок, хотя и обещал женщине предчистовую отделку.

Цена покупки не самая низкая – 4 млн рублей. Дом женщина приобрела по договору купли-продажи. Правда, продавцом числился не сам застройщик, а его знакомая, на земле которой и был возведен коттедж. Таким же образом, кстати, реализовывались и остальные объекты. У многих клиентов схожие претензии к качеству. Ну а некоторые и вовсе жалуются, что деньги отдали, а жилье так и не получили. Среди недовольных клиентов даже оказался бывший рабочий.

Хотел получить дом хоть в каком-нибудь состоянии и сам достроить. Хотя бы 70% готовности за те деньги, которые я ему заплатил. Александр Сердечный

Несмотря на многочисленные претензии застройщик не спешил устранят недочеты. Вместо этого он продолжил строить новые дома, но уже на других участках. Александр Кузяк все обвинения в свой адрес отвергает. Ну а покупателям, которые приобретали построенные им жилища, предлагает со всеми претензиями обращаться в суд.

Если есть вопросы, обращайтесь ко мне в письменном виде. Если я не реагирую, идите в суд. О качестве говорить смысла нет – ни я, ни вы не эксперты. Александр Кузяк, предприниматель

Юристы при покупке недвижимости у застройщиков рекомендуют обратить внимание на один важный нюанс: составлен договор купли-продажи напрямую с предпринимателем либо с третьим лицом. В первом случае продавец обязан не просто устранить все недостатки, но и выполнить гарантийные обязательства на срок до 5 лет. При втором варианте отстаивать свои права будет труднее.

Мы советуем на момент покупки жилого дома, который еще не эксплуатировался, проводить строительно-техническую экспертизу. Кристина Романова, юрист