В Уфе покупатели домов в коттеджном поселке жалуются на недобросовестного застройщика

Клиенты одного из уфимских застройщиков почти год не могут заселиться в свои дома. Конфликт разгорелся в коттеджном поселке села Нагаево. Некоторые покупатели жалуются, что им предоставили жилье ненадлежащего качества. Другие и вовсе отдали свои деньги, но обещанных домов так и не получили. На многочисленные просьбы к предпринимателю люди слышат лишь одну рекомендацию – идти в суд.
В этом доме не то что жить – ходить страшно. Повсюду одни сплошные недоделки, жалуется Камилла Горбунова. В комнатах даже нет батарей и отопительного котла, чтобы согревать помещение зимой. Не потрудился застройщик и установить натяжной потолок, хотя и обещал женщине предчистовую отделку.
Цена покупки не самая низкая – 4 млн рублей. Дом женщина приобрела по договору купли-продажи. Правда, продавцом числился не сам застройщик, а его знакомая, на земле которой и был возведен коттедж. Таким же образом, кстати, реализовывались и остальные объекты. У многих клиентов схожие претензии к качеству. Ну а некоторые и вовсе жалуются, что деньги отдали, а жилье так и не получили. Среди недовольных клиентов даже оказался бывший рабочий.
Несмотря на многочисленные претензии застройщик не спешил устранят недочеты. Вместо этого он продолжил строить новые дома, но уже на других участках. Александр Кузяк все обвинения в свой адрес отвергает. Ну а покупателям, которые приобретали построенные им жилища, предлагает со всеми претензиями обращаться в суд.
Юристы при покупке недвижимости у застройщиков рекомендуют обратить внимание на один важный нюанс: составлен договор купли-продажи напрямую с предпринимателем либо с третьим лицом. В первом случае продавец обязан не просто устранить все недостатки, но и выполнить гарантийные обязательства на срок до 5 лет. При втором варианте отстаивать свои права будет труднее.
При определенных обстоятельствах клиент вправе потребовать от продавца устранения так называемых скрытых недостатков. Правда, все это нужно доказать в суде, чем сейчас и занимаются покупатели. Попутно люди намерены составить коллективное обращение в правоохранительные органы. В ходе разбирательств они выяснили, что не так давно застройщик уже имел судимость.