В Уфе разворачивают противопаводковые штабы и пункты временного размещения

Специалисты готовятся к предстоящему половодью. Сотрудники Управления гражданской защиты проводят инструктаж для граждан, живущих в потенциально опасных зонах.

В этом году, надеются сотрудники «Сурсис», рукав аппарата также останется сухим. Но на всякий пожарный случай на базе уже развернут противопаводковый штаб. Несмотря на то, что сильных подтоплений, как были в 90-е и 2000-е, на Кооперативной поляне уже давно нет, помощь периодически всё равно требуется.

Им иногда хоть и приходится выступать в роли спасателей, они сотрудники Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений. Так что следят и за состоянием мостов. Сотрудники переходят на круглосуточное дежурство. 24 часа в сутки работает и диспетчерская.

Каждый год у него один ответ на этот вопрос. На Кооперативной поляне Лев Анатольевич живет с рождения. Здесь же недалеко обосновались и его дочери. О том, как действовать при паводке, может уже сам инструктировать. У Льва Анатольевича в распоряжение целая флотилия. Одну из лодок он специально готовит каждый год для внучки. Весенние прогулки по воде возле дома.

Прогноза на паводок у специалистов пока нет. Местные ориентируются на народные приметы.