В Башкирии наградили лучших работников судебной системы

Сегодня в Верховном суде республики состоялась коллегия, где по итогам 2021 года Совет судей Республики Башкортостан наградил лучших работников районных судов региона, а также почетными грамотами Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» были награждены 12 служителей Фемиды Башкирии.

Кроме того, на коллегии Верховного суда отметили работу и журналистов. За профессиональное и объективное освещение деятельности судов Совет судей республики объявил благодарность корреспонденту телеканала БСТ Радмиру Азнабаеву.

Фото №1 - В Башкирии наградили лучших работников судебной системы

Мы также будем подводить итоги конкурса «Лучший по профессии», цель которого – повысить интерес к профессии и выделить наиболее достойных работников аппаратов судов.

Татьяна Писарева, председатель Совета судей Республики Башкортостан
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