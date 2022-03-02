В Башкирии наградили лучших работников судебной системы

Сегодня в Верховном суде республики состоялась коллегия, где по итогам 2021 года Совет судей Республики Башкортостан наградил лучших работников районных судов региона, а также почетными грамотами Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» были награждены 12 служителей Фемиды Башкирии.