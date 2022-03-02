ХК «Салават Юлаев» начал плей-офф с победы

«Салават Юлаев» стартовал с победы в первом матче плей-офф КХЛ. На игру с «Сибирью» не вышли сразу два игрока основного состава.

В клубе подтвердили, что с Джеффом Плэттом и Маркусом Гранлундом расторгли контракт по обоюдному согласию без выплат.  

В первом периоде соперники обменялись голами, забросив шайбы с разницей  в одну минуту. Во втором юлаевцы увеличили преимущество. Степан Санников подправил шайбу после броска Евгения Бирюкова. До конца матча счет не изменился – 2:1. Следующая игра пройдет 4 марта.

Фото №1 - ХК «Салават Юлаев» начал плей-офф с победы
ЦИФРОВАЯ ЭТИКА ДЕТСТВА
БАШКОРТТАР-БСТ