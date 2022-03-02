ХК «Салават Юлаев» начал плей-офф с победы

«Салават Юлаев» стартовал с победы в первом матче плей-офф КХЛ. На игру с «Сибирью» не вышли сразу два игрока основного состава.

В клубе подтвердили, что с Джеффом Плэттом и Маркусом Гранлундом расторгли контракт по обоюдному согласию без выплат.