Министр спорта Башкирии: «Есть хорошая команда ХК «Кировец»

Хоккейный «Кировец» уже завтра отправится в Красноярск на финальный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей Лиги. Первые матчи состоятся шестого марта. А сегодня прошла встреча команды с руководством клуба и министром спорта Башкортостана Русланом Хабибовым.

Есть хорошая команда, есть хороший спортивный коллектив ХК «Кировец». Четкое понимание цели и задач, достойная игра в Высшей Лиге, и есть заявка на вхождение в Суперлигу. Ребятам пожелали удачи.

На встрече подвели итоги предварительного этапа и поставили задачи на финальный турнир в Красноярске. В заключительном этапе сыграют 12 команд, поделенных на две группы. Соперниками «Кировца» станут «Волга-Черемшан», «Водник-2», «Енисей-2», «Акжайык» и «Восток». Главная задача уфимского коллектива – победа на финальном этапе и завоевание прямой путевки в Суперлигу.