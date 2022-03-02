Детско-юношеский телеканал «Тамыр» отмечает 30-летие

Телеканал «Тамыр» отмечает 30-летие со дня своего основания. За это время из небольшой студии он превратился в крупнейший детский телеканал страны, завоевал 9 главных телевизионных наград России – ТЭФИ, на передачах «Тамыра» выросло уже не одно поколение.

Эти слова знакомы не одному поколению детей. Именно с передачи «Сэнгелдэк», что в переводе означает «Колыбельная», 30 лет назад началась история «Тамыра». За это время телеканал сделал звёздами эфира сотни мальчишек и девчонок. Они уверенно держатся в кадре, не боятся камер, выходят в прямой эфир. И даже в свой праздник отработали целый день на БСТ. Наравне со взрослыми.

Я думаю, что «Тамыр» поэтому и востребован у юного зрителя, потому что у нас тут редакторы и режиссёры общаются с детьми наравне. Они к нам приходят, и мы на них смотрим как на наших работников. Не как на детей, которые ничего не умеют, а как на детей, которые хотят, много чего умеют, и иногда это у них получается лучше, чем у взрослых. Гульназ Кульсарина, директор детского телеканала «Тамыр»

Основательницей «Тамыра» является ветеран башкирского телевидения Луиза Фархшатова. К каждому ребенку она относилась как к родному, помогала настроиться на запись передачи. Поэтому сложный с технической точки зрения процесс для детей проходил легко и непринужденно. Удалось реализовать порядка 40 ее проектов. «Тамыр» завоевал 9 бронзовых Орфеев. И в каждом из них есть заслуга Луизы Азаматовны. Сегодня она почётный гость юбилейного эфира, вспоминает, с чего всё началось.

Сперва на радио на ура восприняли все. Директор радио даже слушал каждую нашу передачу «Иляу». Потом Салават Амирханович слушал, а потом все вместе, с республикой собрались и помогли нам состояться. Только на основе наших башкирских сказок, эпических произведений, народных песен – основываясь на всё это творчество, мы и работали. Луиза Фархшатова, основательница детской телерадиостудии «Тамыр», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

2 декабря 2010 года в кабельных сетях республики появилось круглосуточное вещание детско-юношеского телеканала «Тамыр». И сегодня он переживает второе рождение. Создаёт уникальные масштабные проекты, снимает сериалы, документальные фильмы, проводит телевизионные конкурсы, вручает детские премии. А производят контент уже те, кто когда-то пришёл в «Тамыр» совсем ребенком.

«Тамыр» для меня вся моя жизнь. Вот 30 лет в этом году «Тамыру», и 30 лет я с ним. Я выступала на презентациях наших передач «Сэнгелдэк» и «Иляу», я всё ещё помню эту огромную сцену и эти ощущения. И если честно, для меня это огромное счастье и гордость – быть частью этой огромной команды под названием «Тамыр». Ляйсан Мазитова, режиссёр телеканала «Тамыр»