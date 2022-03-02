Детско-юношеский телеканал «Тамыр» отмечает 30-летие

Телеканал «Тамыр» отмечает 30-летие со дня своего основания. За это время из небольшой студии он превратился в крупнейший детский телеканал страны, завоевал 9 главных телевизионных наград России – ТЭФИ, на передачах «Тамыра» выросло уже не одно поколение.
Эти слова знакомы не одному поколению детей. Именно с передачи «Сэнгелдэк», что в переводе означает «Колыбельная», 30 лет назад началась история «Тамыра». За это время телеканал сделал звёздами эфира сотни мальчишек и девчонок. Они уверенно держатся в кадре, не боятся камер, выходят в прямой эфир. И даже в свой праздник отработали целый день на БСТ. Наравне со взрослыми.
Основательницей «Тамыра» является ветеран башкирского телевидения Луиза Фархшатова. К каждому ребенку она относилась как к родному, помогала настроиться на запись передачи. Поэтому сложный с технической точки зрения процесс для детей проходил легко и непринужденно. Удалось реализовать порядка 40 ее проектов. «Тамыр» завоевал 9 бронзовых Орфеев. И в каждом из них есть заслуга Луизы Азаматовны. Сегодня она почётный гость юбилейного эфира, вспоминает, с чего всё началось.
2 декабря 2010 года в кабельных сетях республики появилось круглосуточное вещание детско-юношеского телеканала «Тамыр». И сегодня он переживает второе рождение. Создаёт уникальные масштабные проекты, снимает сериалы, документальные фильмы, проводит телевизионные конкурсы, вручает детские премии. А производят контент уже те, кто когда-то пришёл в «Тамыр» совсем ребенком.
Можно с уверенностью сказать: далеко не каждая телекомпания страны может похвастаться таким солидным возрастом, таким количеством наград и проектов. И хотя за 30 лет сменилось не одно поколение ведущих, от своего главного принципа «Тамыр» не отступает – соавторами и идейными вдохновителями сценаристов были и остаются дети.