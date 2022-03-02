В Уфе объявили победительниц всероссийского конкурса «Женщина – мать нации»

Проект появился в республике шесть лет назад. Его география расширялась с каждым годом, в 2022 он впервые стал всероссийским. Организаторы получили более 500 заявок на участие в конкурсе, в финал вышли 150 из них.
Конкурс стартовал осенью и проходил в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Первый тур проводился в районах и городах республики, второй прошел в январе этого года в регионах РФ.
Церемония награждения прошла в Конгресс-холле «Торатау». Конкурс традиционно проводился в десяти номинациях. 15 участниц конкурса получили высшую награду – медаль имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина – мать нации». Победителей поздравили как известные в республике деятели культуры, так и восходящие звезды сцены республики.