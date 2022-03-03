В Башкортостане молодежь присоединилась к патриотическому флешмобу #ZаНаших

Молодежная общественность Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака и Уфы присоединилась к патриотическому флешмобу в поддержку внешнеполитического курса России, спецоперации по защите населения Донбасса и всех жителей ЛНР и ДНР.

Фото №1 - В Башкортостане молодежь присоединилась к патриотическому флешмобу #ZаНаших

Мы хотим поддержать наших военных, мирных украинцев, которые хотят, чтобы завтра жилось спокойно и счастливо.

Сергей Мурсаликин, житель Уфы

Представители поисковых движений, военно-патриотических клубов, молодежных организаций, добровольцы, волонтеры Победы выстроились в ряды у мемориальных комплексов и обелисков, установленных в память защитников Отечества, с призывами #МыВместе, #МыСвоихНеБросаем и #ZаНаших.

Салаватская молодежь сегодня приняла участие во флешмобе в поддержку наших военнослужащих. Символично, что местом проведения выбран Вечный огонь, как символ стойкости духа и мужества наших защитников Отечества.

Карина Ишембитова, участница флешмоба в Салавате

Молодые люди подчеркивают, что солидарны с политикой государства и поддерживают внешнеполитический курс России.

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