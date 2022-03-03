В Башкортостане молодежь присоединилась к патриотическому флешмобу #ZаНаших

Молодежная общественность Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака и Уфы присоединилась к патриотическому флешмобу в поддержку внешнеполитического курса России, спецоперации по защите населения Донбасса и всех жителей ЛНР и ДНР.
Представители поисковых движений, военно-патриотических клубов, молодежных организаций, добровольцы, волонтеры Победы выстроились в ряды у мемориальных комплексов и обелисков, установленных в память защитников Отечества, с призывами #МыВместе, #МыСвоихНеБросаем и #ZаНаших.
Молодые люди подчеркивают, что солидарны с политикой государства и поддерживают внешнеполитический курс России.