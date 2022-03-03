В Москве прошел концерт, посвященный 110-летию Файзи Гаскарова

Гаскаровцы выступили в Москве. Концертом они отметили начало года, посвященного 110-летия своего основателя Файзи Гаскарова. Зрителям были представлены танцы из золотого фонда, классики башкирской хореографии: танец «Зарифа», «Семь девушек», «Северные Амуры», «Три брата».
Мероприятие проходило в Концертном зала имени Чайковского. Во втором отделении гаскаровцы представили композиции из программы «Танцы народов мира», которая была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов».
За 82 года ансамбль посетил более 60 стран мира, представляя культуру и искусство Башкортостана и России на мировой арене.