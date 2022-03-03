В Башкирии вновь заработают вытрезвители

Вытрезвители нужно возрождать, но при этом важно не допустить их превращения в коммерческую лавочку. Они должны служить главной цели — сохранению жизни и здоровья людей, предупреждению правонарушений, совершаемых ими самими или в отношении них. Раньше такая практика была широко распространена. Ежегодно в стране в медицинские вытрезвители системы органов внутренних дел доставлялись от 2,5 до 5 млн граждан, которые из-за сильного опьянения не могли передвигаться или ориентироваться в пространстве. Сейчас в России более 50 тыс. человек в год гибнут из-за алкогольного опьянения. В основном это люди трудоспособного возраста. Из них 8-10 тыс. погибают от переохлаждения. Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ