В Башкирии пенсионерка чудом спаслась из горящего дома

Накануне, 2 марта, вечером в селе Верхние Татышлы произошёл пожар. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Огнём охватило бревенчатый дом по улице Ибрагимова. На место инцидента сразу прибыла добровольная пожарная команда, а после основная бригада. Ликвидировать возгорание удалось быстро.