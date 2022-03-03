В Башкирии пенсионерка чудом спаслась из горящего дома

Накануне, 2 марта, вечером в селе Верхние Татышлы произошёл пожар. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Огнём охватило бревенчатый дом по улице Ибрагимова. На место инцидента сразу прибыла добровольная пожарная команда, а после основная бригада. Ликвидировать возгорание удалось быстро.
Спасатели успели вывести из горящего дома 97-летнюю пенсионерку. Её госпитализировали, а после оказания медицинской помощи отпустили лечиться амбулаторно. Причину возгорания предстоит установить.
Фото: МЧС по РБ.