В Уфе четырехлетней девочке с редким заболеванием нужна помощь

С самого рождения Василиса Шаяхметова живет с дистрофическим буллезным эпидермолизом. Каждый день малышке перебинтовывают руки и ноги, а летом ей приходится спасаться от солнечного света. Чтобы восстанавливать в организме витамины, которых Василиса лишена из-за непростого образа жизни, ей необходимо соблюдать специализированное питание, оплачивать которое семья Шаяхметовых не в состоянии.
Любимая сказка Василисы – «Снежная королева». Историю про Кая и Герду девочке впервые прочитала мама. Диана Шаяхметова проводит с дочкой каждый день, так как в детский сад Василиса сейчас не ходит, в период пандемии для нее это крайне опасно. У девочки редкое заболевание кожи – дистрофический буллезный эпидермолиз.
Василиса родилась уже с поражениями на ногах и руках. Раньше чем имя девочка получила диагноз. Сразу после родов малышку перевели в клиническую больницу. С того момента наблюдение у врачей превратилось в обыкновенную рутину. Без постоянного внимания обойтись нельзя, ведь неправильный уход за Василисой может обернуться для девочки дополнительными осложнениями.
Любое прикосновение к коже для Василисы болезненно, хотя мама старается перевязывать бинты нежно и едва касаясь девочки. Людей, больных буллёзным эпидермолизом, называют "бабочками", метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крылом насекомого.
В еде родители Василисы особенно осторожны. Вся пища должна быть мягкая, иначе в желудке появляются раны. А с недавнего времени девочке необходимо питаться специальной едой, в которой содержаться те витамины, которые она недополучает из-за своего образа жизни. Но только материально семье Шаяхметовых это не под силу.
Сейчас для поддержания здорового питания Василисы семье Шаяхметовых необходимо 30 тысяч рублей. Помочь собрать эту сумму можно отправив деньги в Фонд «Ломая барьеры» по реквизитам, которые вы видите на экране или с помощью QR-кода. Для малышки, которой ежедневно приходится сталкиваться с вынужденными трудностями, это большая помощь и поддержка.