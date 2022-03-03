Какой стиль серег тебе к лицу?

Серьги — украшение, которое находится максимально близко к лицу. При неправильном подборе они могут подчеркнуть особенности, которые вы хотите скрыть или хотя бы не акцентировать на них внимание. Предотвратить это поможет правильный выбор размера и формы ювелирных изделий с учетом формы лица.

Как определить форму лица?

Специалисты выделяют семь форм лица, которые соответствуют самым распространенным геометрическим фигурам. Для определения формы лица достаточно подойти к зеркалу, внимательно посмотреть на себя и понять, какой именно фигуре оно соответствует в большей степени.

Овальное лицо

Овал принято считать идеальной формой. Такое лицо отличается сходными пропорциями лба и подбородка, мягкими чертами и плавным закруглением нижней части.

Обладательницы овального лица могут носить любые серьги, так как корректировать им нечего. Если хочется сделать акцент на определенных деталях, используйте:

● длинные серьги для акцента на изящности шеи и зоны декольте;

● массивные круглые украшения для привлечения внимания к губам;

● серьги-треугольники для подчеркивания макияжа и особенно скул;

● "включить" глаза помогут золотые серьги с бриллиантами и сапфирами.

Вытянутый овал

Более сложная форма, которая требует визуального увеличения линии скул и сглаживания углов. С этими задачами справятся:

● массивные короткие украшения;

● серьги геометрических форм, особенно треугольные;

● небольшие модели-капельки.

Круглое лицо

Такая форма отличается практически одинаковыми значениями ширины и длины. Широкие скулы, закругленные линии лба и подбородка требуют корректировки и визуального вытягивания при помощи сережек.

Обладательницам круглого лица рекомендуется носить:

● удлиненные модели с подвесками;

● серьги геометрических форм с четкими углами;

● модели-капельки;

● цепочки с крупными декоративными элементами в нижней части.

Квадратное лицо

Если удается провести прямые линии между висками и подбородком, форма лица считается квадратной. В этом случае лоб, скулы и нижняя часть имеют примерно одинаковую ширину. Для зрительного удлинения лица и сглаживания углов используйте:

● серьги-капельки;

● удлиненные модели с подвесками;

● контрастные пусеты;

● серьги округлых форм, включая ажурные.

Треугольное лицо

Характерное отличие треугольника — широкий лоб и постепенное сужение лица книзу. Для выравнивания пропорций и расширения области подбородка потребуются:

● конго;

● пусеты с крупными камнями;

● серьги овальной или круглой формы.

Ромбовидное лицо

Для лица формы ромба свойственны узкий лоб и подбородок в сочетании с широкими скулами. Сгладить черты и добиться баланса помогут:

● серьги в форме ромба;

● украшения с закругленным низом;

● пусеты геометрических форм.

Трапециевидное лицо

Грушевидное лицо с широкой нижней частью можно сделать более «легким» и изящным благодаря использованию миниатюрных утонченных украшений и пусетов с тонкими линиями.