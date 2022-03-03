Какой стиль серег тебе к лицу?

Серьги — украшение, которое находится максимально близко к лицу. При неправильном подборе они могут подчеркнуть особенности, которые вы хотите скрыть или хотя бы не акцентировать на них внимание. Предотвратить это поможет правильный выбор размера и формы ювелирных изделий с учетом формы лица.
Как определить форму лица?
Специалисты выделяют семь форм лица, которые соответствуют самым распространенным геометрическим фигурам. Для определения формы лица достаточно подойти к зеркалу, внимательно посмотреть на себя и понять, какой именно фигуре оно соответствует в большей степени.
Овальное лицо
Овал принято считать идеальной формой. Такое лицо отличается сходными пропорциями лба и подбородка, мягкими чертами и плавным закруглением нижней части.
Обладательницы овального лица могут носить любые серьги, так как корректировать им нечего. Если хочется сделать акцент на определенных деталях, используйте:
● длинные серьги для акцента на изящности шеи и зоны декольте;
● массивные круглые украшения для привлечения внимания к губам;
● серьги-треугольники для подчеркивания макияжа и особенно скул;
● "включить" глаза помогут золотые серьги с бриллиантами и сапфирами.
Вытянутый овал
Более сложная форма, которая требует визуального увеличения линии скул и сглаживания углов. С этими задачами справятся:
● массивные короткие украшения;
● серьги геометрических форм, особенно треугольные;
● небольшие модели-капельки.
Круглое лицо
Такая форма отличается практически одинаковыми значениями ширины и длины. Широкие скулы, закругленные линии лба и подбородка требуют корректировки и визуального вытягивания при помощи сережек.
Обладательницам круглого лица рекомендуется носить:
● удлиненные модели с подвесками;
● серьги геометрических форм с четкими углами;
● модели-капельки;
● цепочки с крупными декоративными элементами в нижней части.
Квадратное лицо
Если удается провести прямые линии между висками и подбородком, форма лица считается квадратной. В этом случае лоб, скулы и нижняя часть имеют примерно одинаковую ширину. Для зрительного удлинения лица и сглаживания углов используйте:
● серьги-капельки;
● удлиненные модели с подвесками;
● контрастные пусеты;
● серьги округлых форм, включая ажурные.
Треугольное лицо
Характерное отличие треугольника — широкий лоб и постепенное сужение лица книзу. Для выравнивания пропорций и расширения области подбородка потребуются:
● конго;
● пусеты с крупными камнями;
● серьги овальной или круглой формы.
Ромбовидное лицо
Для лица формы ромба свойственны узкий лоб и подбородок в сочетании с широкими скулами. Сгладить черты и добиться баланса помогут:
● серьги в форме ромба;
● украшения с закругленным низом;
● пусеты геометрических форм.
Трапециевидное лицо
Грушевидное лицо с широкой нижней частью можно сделать более «легким» и изящным благодаря использованию миниатюрных утонченных украшений и пусетов с тонкими линиями.
Учитывайте при покупке сережек форму лица и наши рекомендации, чтобы подобрать лучшие украшения для своего образа!